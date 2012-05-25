訂正（発表者側の申し出）：ぱど<4833.OS>：連結、12年3月当期利益3300万円

［東京 25日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 7,867 8,245 8,300 4,000 (-4.6 %) (-5.6 %) (+105.5 %) (+105.2 %) 営業利益（百万円） 23 △184 150 40 (+651.2 %) 経常利益（百万円） 59 △172 160 50 (+320.6 %) 当期利益（百万円） 33 △267 100 20 (+370.4 %) １株利益 （円） 615.86 △4,866.33 1,821.63 364.33 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00