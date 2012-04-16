再送：原弘産<8894.OS>：連結、12年2月当期損失6.26億円

［東京 16日 ロイター］ 12年2月期(2011年3月1日-2012年2月29日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年2月期実績 11年2月期実績 13年2月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 1,331 8,203 12,090 1,127 (-83.8 %) (-26.0 %) (+807.9 %) (+92.3 %) 営業利益（百万円） △421 △959 1,070 △434 経常利益（百万円） △674 △1,252 895 △523 当期利益（百万円） △626 6,002 575 △530 １株利益 （円） △32.99 384.21 30.27 △27.90 希薄後ＥＰＳ（円） 276.89 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00