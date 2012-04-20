ＫＯＡ<6999.T>：連結、12年3月当期利益16.51億円37.9 %減

［東京 20日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期第1四半期予想 売上高 （百万円） 40,542 43,637 9,800 (-7.1 %) (+20.3 %) (-8.9 %) 営業利益（百万円） 2,541 4,532 370 (-43.9 %) (+133.4 %) (-63.2 %) 経常利益（百万円） 2,743 4,270 420 (-35.7 %) (+125.5 %) (-58.3 %) 当期利益（百万円） 1,651 2,661 300 (-37.9 %) (+120.1 %) (-50.5 %) １株利益 （円） 45.04 72.55 8.18 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 20.00 18.00 １株Q2配当 （円） 10.00 8.00 １株Q4配当 （円） 10.00 10.00