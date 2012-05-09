再送：ＨＯＹＡ<7741.T>: 連結(IFRS)、12年3月当期利益426.8億円(-28.4 %)

再送：「親会社の所有者に帰属する当期利益」を追加して再送します。 ［東京 9日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上収益 （百万円） 360,673 373,586 (-3.5 %) 税引き前利益（百万円） 54,021 63,245 (-14.6 %) 当期利益（百万円） 42,680 59,579 (-28.4 %) (+43.5 %) 親会社の所有者に帰属する当期利益 （百万円） 43,219 59,744 (-27.7 %) (+45.0 %) １株利益 （円） 100.18 138.49 希薄後ＥＰＳ（円） 100.16 138.41 １株年間配当（円） 65.00 65.00 １株Q2配当 （円） 30.00 35.00 １株Q4配当 （円） 35.00 35.00