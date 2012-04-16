再送：東宝不<8833.T>：単体、12年2月当期利益10.87億円25.1 %減

［東京 16日 ロイター］ 12年2月期(2011年3月1日-2012年2月29日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年2月期実績 11年2月期実績 13年2月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 8,619 8,690 (-0.8 %) (+1.6 %) 営業利益（百万円） 1,877 2,174 (-13.7 %) (+11.9 %) 経常利益（百万円） 2,072 2,339 (-11.4 %) (+9.9 %) 当期利益（百万円） 1,087 1,451 (-25.1 %) (+14.4 %) １株利益 （円） 19.62 26.18 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。