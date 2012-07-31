再送：日ハム<2282.T>: 13年3月期第1四半期連結(SEC)、当期利益19.24億円46.2 %減

再送：「希薄後ＥＰＳ」を追加して再送します。 ［東京31日 ロイター］ 2013年3月期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 売上高 （百万円） 242,943 251,307 1,040,000 (-3.3 %) (+5.3 %) (+2.2 %) 営業利益 （百万円） 5,162 6,652 30,000 (-22.4 %) (-3.4 %) (+13.2 %) 税引き前利益（百万円） 4,141 6,125 23,000 (-32.4 %) (+21.0 %) (-14.1 %) 当期利益 （百万円） 1,924 3,574 12,000 (-46.2 %) (+9.1 %) (+3.0 %) １株利益 （円） 9.07 16.80 56.58 希薄後ＥＰＳ （円） 8.18 15.15 １株年間配当 （円） 18.00 17.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 18.00 17.00