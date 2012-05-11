再送：クレオ<9698.OS>：連結、12年3月当期利益4.04億円

再送：業績予想を追加して再送します。 ［東京 11日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 9,856 9,497 10,000─10,500 4,700─4,900 (+3.8 %) (-0.2 %) 営業利益（百万円） 356 29 (-53.4 %) 経常利益（百万円） 366 42 400─500 150─180 (+754.7 %) (-47.9 %) 当期利益（百万円） 404 △339 350─400 100─140 １株利益 （円） 45.61 △38.31 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 5.00 0.00 5.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 5.00 0.00 5.00