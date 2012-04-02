訂正（発表者側の申し出）：ストリーム<3071.T>：連結、12年1月当期損失3300万円

［東京 2日 ロイター］ 12年1月期(2011年2月1日-2012年1月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年1月期実績 11年1月期実績 13年1月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 33,986 38,867 34,685 15,061 (-12.6 %) (+15.5 %) (+2.1 %) (-21.7 %) 営業利益（百万円） △3 527 134 △66 (+258.0 %) 経常利益（百万円） 23 541 121 △74 (-95.6 %) (+238.0 %) (+414.2 %) 当期利益（百万円） △33 323 20 △177 (+212.7 %) １株利益 （円） △847.18 8,127.55 502.55 △4,453.70 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 600.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 600.00 0.00