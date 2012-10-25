再送：ネットプラ<3328.T>：連結、12年9月当期損失3.51億円

再送：１５時４５分に配信した「１２年９月期決算」に、業績予想を追加して再送します。 ［東京 25日 ロイター］ 12年9月期(2011年10月1日-2012年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年9月期実績 11年9月期実績 13年9月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 9,949 10,790 2,500 - 2,650 (-7.8 %) (-11.3 %) (-9.20 - -3.80 %) 営業利益（百万円） △310 △82 △40 - 0 経常利益（百万円） △130 △300 △40 - 0 当期利益（百万円） △351 △125 △60 - 0 １株利益 （円） △3,161.56 △1,129.84 △538.10 - 0.00 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00