訂正（発表者側の申し出）：東海観<9704.T>：連結、11年12月当期損失3.48億円

［東京 24日 ロイター］ 11年12月期(2011年1月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年12月期実績 10年12月期実績 12年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 1,792 1,102 3,550 1,550 (+62.5 %) (-3.5 %) (+98.1 %) (+205.6 %) 営業利益（百万円） △158 △203 82 1 経常利益（百万円） △316 △259 105 △46 当期利益（百万円） △348 △772 62 △66 １株利益 （円） △1.44 △4.03 0.25 △0.27 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00