訂正（発表者側の申し出）：Ｔｒｕｃｋ─Ｏｎｅ<3047.FU>：11年12月期中間単体、当期利益5600万円15.5 %増

［東京26日 ロイター］ 2011年12月期中間決算 (2011年1月1日-2011年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年12月期中間 10年12月期中間 11年12月期予想 売上高 （百万円） 2,115 1,669 4,040 (+26.7 %) (+10.1 %) (+18.6 %) 営業利益（百万円） 66 50 79 (+30.2 %) (+41.1 %) (-27.2 %) 経常利益（百万円） 65 49 72 (+32.9 %) (+52.7 %) (-33.1 %) 当期利益（百万円） 56 48 59 (+15.5 %) (+134.1 %) (-51.5 %) １株利益 （円） 2,348.90 8,135.04 2,482.50 希薄後ＥＰＳ（円） 2,056.49 7,122.32 １株年間配当（円） 2,000.00 500.00 １株Q2配当 （円） 250.00 1,000.00 １株Q4配当 （円） 1,000.00 250.00