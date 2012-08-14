再送：あかつきＦＧ<8737.OS>：13年3月期第1四半期連結、当期利益1.84億円108.0 %増

再送：１６時００分に配信した、２０１３年３月期第１四半期連結決算に 「純営業収益」を追加して再送します。 ［東京14日 ロイター］ 2013年3月31日期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 営業収益（百万円） 737 709 (+3.9 %) (-17.0 %) 純営業収益（百万円） 709 666 (+6.4 %) (-19.4 %) 営業利益（百万円） 42 △189 経常利益（百万円） 221 52 (+318.8 %) 当期利益（百万円） 184 88 (+108.0 %) １株利益 （円） 3.31 1.51 希薄後ＥＰＳ（円） 2.49 １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00