再送：岩井コスモ<8707.T>：13年3月期中間連結、当期利益1.11億円

再送：１５時１０分に配信した「２０１３年３月期中間決算」に、 純営業収益を追加して再送します。 ［東京26日 ロイター］ 2013年3月期中間決算 (2012年4月1日-2012年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期中間 12年3月期中間 13年3月期予想 営業収益（百万円） 6,983 8,508 (-17.9 %) (-10.1 %) 純営業収益（百万円） 6,772 8,219 (-17.6 %) (-9.4 %) 営業利益（百万円） △1,103 △1,769 経常利益（百万円） △939 △1,536 当期利益（百万円） 111 △1,876 １株利益 （円） 4.61 △77.28 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 5.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 5.00