訂正（発表者側の申し出）：Ｔｒｕｃｋ─Ｏｎｅ<3047.FU>：連結、11年12月当期利益8700万円

［東京 26日 ロイター］ 11年12月期(2011年1月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年12月期実績 10年12月期実績 12年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 4,201 4,900 2,434 (+16.6 %) 営業利益（百万円） 51 62 33 (+21.5 %) 経常利益（百万円） 52 51 28 (-0.6 %) 当期利益（百万円） 87 51 28 (-41.4 %) １株利益 （円） 3,665.74 2,140.76 1,190.18 希薄後ＥＰＳ（円） 3,209.73 １株年間配当（円） 500.00 2,000.00 500.00 １株Q2配当 （円） 250.00 1,000.00 250.00 １株Q4配当 （円） 250.00 1,000.00 250.00