訂正（発表者側の申し出）：銀座山形屋<8215.OS>：連結、11年3月当期損失3.9億円

［東京 22日 ロイター］ 11年3月期(2010年4月1日-2011年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年3月期実績 10年3月期実績 12年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 4,362 4,794 4,355 1,890 (-9.0 %) (-11.5 %) (-0.2 %) (-8.2 %) 営業利益（百万円） △261 △249 △157 △235 経常利益（百万円） △189 △189 △100 △200 当期利益（百万円） △390 △224 △108 △204 １株利益 （円） △22.59 △12.98 △6.26 △11.82 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00