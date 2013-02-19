訂正（発表者側の申し出）：ガイア<3727.T>：単体、12年12月当期損失31.14億円、赤字転落

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［東京 19日 ロイター］ 2012年12月期(2012年1月1日-2012年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年12月期実績 11年12月期実績 13年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 2,295 3,987 (-42.4 %) (-2.3 %) 営業利益（百万円） △1,783 491 (+112.6 %) 経常利益（百万円） △2,197 465 (+103.9 %) 当期利益（百万円） △3,114 54 (-65.8 %) １株利益 （円） △248.18 5.30 希薄後ＥＰＳ（円） 5.30
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