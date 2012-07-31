再送：東祥<8920.OS>：13年3月期第1四半期単体、当期利益4.19億円32.6 %増

再送：「２０１３年３月期予想」を追加して再送します。 ［東京31日 ロイター］ 2013年3月期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 売上高 （百万円） 3,248 2,922 12,900─12,950 (+11.2 %) (+9.3 %) (+7.5─ +7.9 %) 営業利益（百万円） 779 604 2,800─ 2,900 (+28.8 %) (-1.9 %) (+10.9─ +14.9 %) 経常利益（百万円） 737 565 2,600─ 2,700 (+30.5 %) (-1.9 %) (+11.8─ +16.0 %) 当期利益（百万円） 419 316 1,380─ 1,430 (+32.6 %) (+13.8 %) (+11.8─ +15.8 %) １株利益 （円） 23.84 17.98 78.40─ 81.20 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 12.00 14.00 １株Q2配当 （円） 6.00 7.00 １株Q4配当 （円） 6.00 7.00