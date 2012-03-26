訂正（発表者側の申し出）：Ｔｒｕｃｋ─Ｏｎｅ<3047.FU>：11年12月期9カ月連結、当期利益1.06億円

［東京26日 ロイター］ 2011年12月期9カ月決算 (2011年1月1日-2011年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年12月期9カ月 10年12月期9カ月 11年12月期予想 売上高 （百万円） 3,265 4,390 営業利益（百万円） 75 90 経常利益（百万円） 75 90 当期利益（百万円） 106 120 １株利益 （円） 4,425.71 5,043.15 希薄後ＥＰＳ（円） 3,874.76 １株年間配当（円） 2,000.00 500.00 １株Q2配当 （円） 250.00 1,000.00 １株Q4配当 （円） 1,000.00 250.00