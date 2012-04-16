再送：Ｔ＆Ｃ ＨＤ<3832.OS>：12年11月期第1四半期連結、当期損失9400万円

［東京16日 ロイター］ 2012年11月期第1四半期決算 (2011年12月1日-2012年2月29日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年11月期第1四半期 11年11月期第1四半期 12年11月期予想 売上高 （百万円） 141 153 (-7.5 %) (-41.1 %) 営業利益（百万円） △97 △53 経常利益（百万円） △99 △82 当期利益（百万円） △94 △83 １株利益 （円） △4,580.34 △4,042.52 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00