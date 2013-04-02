再送：オークワ<8217.OS>：単体、13年2月当期赤字転落8.64億円、14年2月期予想25億円の黒字

Markets |
再送：重複したデータを削除して再送します。 ［東京 2日 ロイター］ 2013年2月期(2012年2月21日-2013年2月20日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年2月期実績 12年2月期実績 14年2月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 295,018 263,305 300,000 147,800 (+12.0 %) (+4.5 %) (+1.7 %) (+0.9 %) 営業利益（百万円） 5,048 7,038 (-28.3 %) (+5.5 %) 経常利益（百万円） 5,452 7,305 6,000 2,600 (-25.4 %) (+6.1 %) (+10.0 %) (+7.1 %) 当期利益（百万円） △864 2,389 2,500 1,000 (-32.6 %) １株利益 （円） △19.35 53.47 55.95 22.38
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文