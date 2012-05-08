訂正（発表者側の申し出）：日立線<5812.T>：連結、12年3月当期損失227.58億円

［東京 8日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 432,540 419,279 380,000 185,000 (+3.2 %) (+12.6 %) (-12.1 %) (-12.1 %) 営業利益（百万円） 1,966 788 12,000 4,000 (+149.5 %) (+510.4 %) (+195.0 %) 経常利益（百万円） 927 △1,765 12,000 4,000 当期利益（百万円） △22,758 △12,993 6,000 1,800 １株利益 （円） △62.35 △35.65 16.44 4.93 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 2.50 １株Q2配当 （円） 0.00 2.50 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00