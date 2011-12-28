訂正（発表者側の申し出）：オリンパス<7733.T>：連結、11年3月当期利益38.66億円(-92.6 %)

［東京 28日 ロイター］ 11年3月期(2010年4月1日-2011年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年3月期実績 10年3月期実績 12年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 847,105 883,086 (-4.1 %) (-10.0 %) 営業利益（百万円） 38,379 61,160 (-37.3 %) (+43.2 %) 経常利益（百万円） 23,215 46,075 (-49.6 %) (+79.4 %) 当期利益（百万円） 3,866 52,527 (-92.6 %) １株利益 （円） 14.39 194.90 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 30.00 30.00 １株Q2配当 （円） 15.00 15.00 １株Q4配当 （円） 15.00 15.00