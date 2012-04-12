3月の米卸売物価指数は変わらず、コア指数は＋0.3％＝労働省

［１２日 ロイター］ 米労働省が発表した卸売物価指数（ＰＰＩ）統計は以下のとお り。 （1982＝100、前月比は季節調整後、前年比は原数値％） 3月 2月 前年3月比 1月 完成品 unch 0.4 2.8 0.1 食品・エネルギーを除くコア 0.3 0.2 2.9 0.4 消費者食品 0.2 -0.1 2.3 -0.3 エネルギー全体 -1.0 1.3 2.8 -0.5 完成品指数（Ｘ） 194.4 192.7 N/A 居住用天然ガス（Ｗ） 0.7 -2.8 -8.8 -3.4 ガソリン -2.0 4.3 7.1 2.0 ヒーティング・オイル -1.2 5.3 6.9 -2.9 たばこ製品（Ｘ） unch unch 5.3 0.6 乗用車 0.8 0.1 1.5 -0.8 資本財 0.2 0.1 2.2 0.4 処方せん薬 -0.1 0.6 5.1 2.0 中間製品 0.7 0.7 2.9 -0.4 食品・エネルギーを除く 0.6 1.0 2.4 -0.1 工業原材料 1.0 1.2 2.7 -0.1 建設資材 0.2 0.9 3.1 unch エネルギー製品 1.3 0.3 4.2 -1.4 原材料 -2.5 0.4 0.1 1.5 食品・エネルギーを除く（Ｙ） 1.1 -0.3 0.1 0.6 食品・飼料 2.8 0.6 5.7 1.6 非食品材料 -5.4 0.3 -3.1 1.4 エネルギー原材料（Ｚ） -9.2 0.3 -5.8 1.6 石油（Ｘ） -11.2 5.4 7.2 5.7 Ｗ―１９９０年＝１００ Ｘ―季節調整前 Ｙ―原油含まず Ｚ―原油含む エコノミスト予想（ロイター調査） ＰＰＩ ＋0.3 pct コアＰＰＩ ＋0.2 pct