2月の米卸売物価指数は＋0.4％、コア指数は＋0.2％＝労働省

［１５日 ロイター］ 米労働省が発表した卸売物価指数（ＰＰＩ）統計は以下のとお り。 （1982＝100、前月比は季節調整後、前年比は原数値％） 2月 1月 前年2月比 完成品 0.4 0.1 3.3 食品・エネルギーを除くコア 0.2 0.4 3.0 消費者食品 -0.1 -0.3 1.6 エネルギー全体 1.3 -0.5 5.6 完成品指数（Ｘ） 192.7 191.9 N/A 居住用天然ガス（Ｗ） -2.8 -3.4 -9.8 ガソリン 4.3 2.0 13.9 ヒーティング・オイル 5.3 -2.9 10.6 たばこ製品（Ｘ） unch 0.6 5.3 乗用車 0.1 -0.8 1.2 資本財 0.1 0.4 2.2 処方せん薬 0.6 2.0 5.0 中間製品 0.7 -0.4 3.3 食品・エネルギーを除く 1.0 -0.1 2.5 工業原材料 1.2 -0.1 3.0 建設資材 0.9 unch 3.5 エネルギー製品 0.3 -1.4 5.2 原材料 0.4 1.5 0.7 食品・エネルギーを除く（Ｙ）-0.3 0.6 -2.7 食品・飼料 0.6 1.6 3.7 非食品材料 0.3 1.4 -0.9 エネルギー原材料（Ｚ） 0.3 1.6 -0.8 石油（Ｘ） 5.4 5.7 21.8 Ｗ―１９９０年＝１００ Ｘ―季節調整前 Ｙ―原油含まず Ｚ―原油含む エコノミスト予想（ロイター調査） ＰＰＩ +0.5 pct コアＰＰＩ +0.2 pct