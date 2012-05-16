4月の米住宅着工件数は＋2.6％、許可件数は‐7.0％＝商務省

［１６日 ロイター］ 米商務省が発表した住宅着工・許可統計は以下のとおり。 （季節調整後、年率、前月比、％） 4月 3月 2月 前年4月比 住宅着工 2.6 -2.6 -0.3 29.9 住宅着工許可 -7.0 8.8 3.4 23.7 （単位：１０００戸） 4月 3月 2月 前年4月 住宅着工件数 717 699 718 552 住宅着工許可件数 715 769 707 578 着工 １戸建て住宅 492 481 470 414 集合住宅 225 218 248 138 許可 １戸建て住宅 475 466 478 401 集合住宅 240 303 229 177 エコノミスト予想（ロイター調査） 住宅着工 680,000 unit rate 住宅着工許可 730,000 unit rate