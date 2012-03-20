2月の米住宅着工件数は‐1.1％、許可件数は＋5.1％＝商務省

［２０日 ロイター］ 米商務省が発表した住宅着工・許可統計は以下のとおり。 （季節調整後、年率、前月比、％） 2月 1月 12月 前年2月比 住宅着工 -1.1 3.7 -3.0 34.7 住宅着工許可 5.1 1.6 -1.3 34.3 （単位：１０００戸） 2月 1月 12月 前年2月 住宅着工件数 698 706 681 518 住宅着工許可件数 717 682 671 534 着工 １戸建て住宅 457 507 505 388 集合住宅 241 199 176 130 許可 １戸建て住宅 472 450 441 382 集合住宅 245 232 230 152 エコノミスト予想（ロイター調査） 住宅着工 700,000 unit rate 住宅着工許可 690,000 unit rate