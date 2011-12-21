11月の米中古住宅販売は前月比＋4.0％＝全米リアルター協会

トランプ大統領の円安誘導批判は実力行使を伴わぬ空砲であり、神通力を失うのは時間の問題だと野村証券の池田雄之輔氏は分析。

ドル円相場波乱の芽は、中期的にはトランプ政権の動向よりも金融政策に潜んでいるとバークレイズ証券の門田真一郎氏は指摘。