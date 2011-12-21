11月の米中古住宅販売は前月比＋4.0％＝全米リアルター協会

Markets |
［２１日 ロイター］ 全米リアルター協会（ＮＡＲ）が発表した中古住宅販売戸数は 以下のとおり。 （季節調整後、年率） （１００万戸） 11月 10月 前回 9月 前年11月 販売戸数 4.42 4.25 4.97 4.19 3.94 １戸建て 3.95 3.78 4.38 3.73 3.50 コンドミニアム／コープ 0.470 0.470 0.590 0.460 0.440 （前月比、％） 11月 10月 前回 前年11月比 販売戸数 4.0 1.4 1.4 12.2 １戸建て 4.5 1.3 1.6 12.9 コンドミニアム／コープ 0.0 2.2 0.0 6.8 11月 10月 前回 9月 前年11月 価格中央値（１０００ドル） 164.2 160.8 162.5 165.3 170.2 在庫（１００万戸） 2.580 2.740 3.330 2.900 3.150 供給（カ月分） 7.0 7.7 8.0 8.3 9.6 エコノミスト予想（ロイター調査） 販売戸数 5.05 mln unit rate
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
ロイター オンライン調査
米の円安批判は「空砲」
トランプ大統領の円安誘導批判は実力行使を伴わぬ空砲であり、神通力を失うのは時間の問題だと野村証券の池田雄之輔氏は分析。 記事の全文
金融政策に波乱相場の芽
ドル円相場波乱の芽は、中期的にはトランプ政権の動向よりも金融政策に潜んでいるとバークレイズ証券の門田真一郎氏は指摘。 記事の全文