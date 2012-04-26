米新規失業保険申請件数は38.8万件、前週は38.9万件＝労働省

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［２６日 ロイター］ 米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は以下の通り。 （失業保険・Rは修正値） 日付までの週 申請件数 ４週間移動平均 受給総数 受給者比率（％） 04/21/12 388,000 381,750 N/A N/A 04/14/12 389,000-R 375,500-R 3,315,000 2.6 04/07/12 388,000 369,250 3,312,000-R 2.6 03/31/12 362,000 363,000 3,271,000 2.6 03/24/12 363,000 366,000 3,349,000 2.6 03/17/12 364,000 368,500 3,354,000 2.6 03/10/12 363,000 368,000 3,383,000 2.7 03/03/12 374,000 367,500 3,394,000 2.7 エコノミスト予想 申請件数: 375,000 受給総数: 3.295 mln
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