〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.005％・0.050％

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［ワシントン ５日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.005％ 平均落札金利 0.000％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.005％ 落札価格 99.998736 最高利回り落札比率 76.61％ カバー（応札倍率） 4.75倍 （単位：ドル） 落札総額 29,000,543,700 応札総額 137,725,138,700 競争入札 28,003,088,000 非競争入札 797,455,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2011年12月8日 償還日 2012年 3月8日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.040％ 最低落札金利 0.020％ 利付き債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.974722 最高利回り落札比率 26.19％ カバー（応札倍率） 4.85倍 （単位：ドル） 落札総額 27,000,123,400 応札総額 131,017,379,600 競争入札 25,925,295,800 非競争入札 674,827,600 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2011年12月8日 償還日 2012年 6月7日
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