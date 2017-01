米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、欧州格付け見直し報道で下げ幅縮小

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2143GMT) 102*03.00(+0*04.00) =3.0182% 前営業日終盤 101*31.00(+1*07.00) =3.0245% 10年債US10YT=RR (2143GMT) 99*22.50( 0*00.00) =2.0331% 前営業日終盤 99*22.50(+0*15.00) =2.0331% 2年債US2YT=RR (2143GMT) 99*31.25(‐0*00.50) =0.2619% 前営業日終盤 99*31.75(+0*00.25) =0.2539% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ横 ばいで引けた。ほぼ終日下落していたものの、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P) がトリプルA格付けを付与している国を含め、ユーロ圏諸国を格下げ方向で見直す方針で あるとする報道を受けて、下げ幅を縮小した。 S&Pはユーロ圏の15カ国の長期ソブリン格付けを「クレジットウォッチ・ネガティ ブ」にすると発表した。オーストリア・ベルギー・フィンランド・ドイツ・オランダ・ル クセンブルクを最大1段階、他国を最大2段階引き下げる可能性があると指摘した。 相場は、欧州連合(EU)サミットへの期待感を背景に下落していたが、S&Pの格付 け見直しに関する報道で値を戻した。 指標10年債US10YT=RRは01/32安。利回りは2.04%。 Tボンド先物12月限3USZ1は08/32安の141―26/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は03/32安の130─13/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 43.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 43.25 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 38.50 (-2.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (-3.00) U.S. 30-year dollar swap spread -30.75 (-1.75)