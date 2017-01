UPDATE1: 米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、欧州格付け見直し報道で下げ幅縮小

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2230GMT) 102*02.00(+0*03.00) =3.0198% 前営業日終盤 101*31.00(+1*07.00) =3.0245% 10年債US10YT=RR (2230GMT) 99*22.50( 0*00.00) =2.0331% 前営業日終盤 99*22.50(+0*15.00) =2.0331% 2年債US2YT=RR (2230GMT) 99*31.25(‐0*00.50) =0.2619% 前営業日終盤 99*31.75(+0*00.25) =0.2539% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ横 ばいで引けた。ほぼ終日下落していたものの、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P) がトリプルA格付けを付与している国を含め、ユーロ圏諸国を格下げ方向で見直す方針 であるとする報道を受けて、下げ幅を縮小した。 S&Pはユーロ圏の15カ国の長期ソブリン格付けを「クレジットウォッチ・ネガティ ブ」にすると発表した。オーストリア・ベルギー・フィンランド・ドイツ・オランダ・ル クセンブルクを最大1段階、他国を最大2段階引き下げる可能性があると指摘した。 相場は、欧州連合(EU)サミットへの期待感を背景に下落していたが、S&Pの格付 け見直しに関する報道で値を戻した。 指標10年債US10YT=RRは01/32安。利回りは2.04%。 国債相場はこのところ、欧州債務危機の対応に進展がみられるのではとの期待感が強ま っていることを背景に、不安定な値動きとなっている。ただ、最終的な危機解決策が打ち 出されるのはまだ先のことになるとの見方が、利回りの上昇を抑えている。 TD証券の首席エコノミスト兼金利戦略部門責任者、エリック・グリーン氏は「欧州が、 財政統合実現に向けた計画である程度のしっかりした指針を示すことができれば、国債 相場は9日までに下落するだろう」との見通しを示した。一方で「するべきことが依然多 く残されており、利回りの大幅な上昇は今のところみられない」と話した。 5日は、メルケル独首相とサルコジ仏大統領が首脳会談を行い、ユーロ圏の財政規律強 化に向けた改革で合意するとともに、債務危機脱却に向け、EU基本条約の改正が必要と の認識で一致した。 米経済指標が予想より弱い内容となり、相場の下値を支えた。この日の米指標は11月 の米供給管理協会(ISM)非製造業総合指数が約2年ぶり低水準となったほか、10月 の製造業新規受注が2カ月連続で減少した。 前週2日に発表された米雇用統計をはじめとする、最近の予想以上に好ましい内容の指 標を受け、米景気回復への楽観的な見方が広がっていたが、この日の指標は、この見方に 水を差す格好となった。 連邦準備理事会(FRB)は、この日2回の国債買い入れを行い、総額66億4000 万ドルの国債を買い入れた。 Tボンド先物12月限3USZ1は08/32安の141―26/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は03/32安の130─13/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 43.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 43.25 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 38.50 (-2.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (-3.00) U.S. 30-year dollar swap spread -30.75 (-1.75)