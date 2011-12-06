UPDATE1: 米4週間物ＴＢ入札に記録的な需要、応札倍率は7.66倍　利回りゼロに

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［ワシントン／ニューヨーク ６日 ロイター］ 米財務省が６日実施した３５０億ド ルの４週間物財務省短期証券（Ｔビル）入札は、利回りがゼロとなり、記録的な需要を集 めた。 同省のデータによると、応札倍率は７．６６倍で、２０１０年１月１２日に実施した４ 週間物ＴＢ入札の６．６３倍を上回った。 詳細は以下の通り。 最高落札金利 0.000％ 平均落札金利 0.000％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.000％ 落札価格 100.000000 最高利回り落札比率 16.18％ カバー（応札倍率） 7.66倍 （単位：ドル） 落札総額 35,005,749,300 応札総額 268,248,479,500 競争入札 34,767,059,600 非競争入札 238,689,700 ＮＹ連銀地区落札 2,418,028,000 発行日 2011年12月8日 償還日 2012年 1月5日
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