米国株式市場＝ダウ・Ｓ＆Ｐ500が上昇、ＥＵ首脳会議への期待で

（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12150.13（＋52.30） 前営業日終値 12097.83（＋78.41） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2649.56（‐ 6.20） 前営業日終値 2655.76（＋28.83） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1258.47（＋ 1.39） 前営業日終値 1257.08（＋12.80） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ６日 ロイター］ ６日の米国株式市場では、ダウ平均とＳ＆Ｐ５０ ０が上昇。今週末の欧州連合（ＥＵ）首脳会議で、救済基金拡充を含めた強力な措置が打 ち出されるとの期待が広がった。 ダウ工業株３０種.DJIは５２．３０ドル（０．４３％）高の１万２１５０．１３ドル。 ナスダック総合指数.IXICは６．２０ポイント（０．２３％）安の２６４９．５６。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは１．３９ポイント（０．１１％）高の１２５８．４７。