UPDATE1: 米金融・債券市場＝薄商いのなか下落、欧州の主要イベント控え様子見姿勢強まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2230GMT) 100*16.50(‐1*17.50) =3.0984% 前営業日終盤 102*02.00(+0*03.00) =3.0198% 10年債US10YT=RR (2230GMT) 99*07.50(‐0*15.00) =2.0856% 前営業日終盤 99*22.50( 0*00.00) =2.0331% 2年債US2YT=RR (2230GMT) 99*31.50(+0*00.25) =0.2579% 前営業日終盤 99*31.25(‐0*00.50) =0.2619% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。 週内に欧州中央銀行(ECB)理事会や欧州連合(EU)首脳会議など主要イベントを控 えて投資家は様子見姿勢を強め、薄商いとなった。 8日のECB理事会では、政策金利の引き下げが広く予想されている。8日の非公式夕 食会を経て9日にはEU首脳会議が開かれる。首脳会議で債務危機収束に向けた抜本的な 解決策が打ち出されるか、投資家の注目が集まっている。 EU首脳会議でユーロ圏救済基金の拡充案が協議されるとの英紙フィナンシャル・タイ ムズ(FT)の報道を受けて、相場は下げ幅を拡大した。ただ、利回りは最近のレンジ内 にとどまった。 同紙によると、拡充案の一環として、2つの救済基金を別個に運用する案が含まれる可 能性がある。当局者は、欧州安定メカニズム(ESM)の発足後も欧州金融安定ファシリ ティー(EFSF)の運用が可能かどうかが検討されるとの見通しを示した。 指標10年債US10YT=RRは05/32安、利回りが2.08%。前日の2.03%か ら上昇した。10年債利回りはおおむね、11月初めから1.90―2.10%のレンジ で推移している。 グッゲンハイム・パートナーズの米国債トレーディング部門ディレクター、ジェイソン ・ローガン氏は「8日からの7―8日間はかなり活発な商いになると予想され、様子見ム ードが強まっている」と指摘した。 米財務省が来週、新発の3年・10年・30年債のほか、5年物のインフレ指数連動債 (TIPS)入札を実施することもあり、来週は出来高が多くなるとみられている。 米経済が回復を維持していることを示す経済指標を受けて米国債は最近下落する傾向に あるが、欧州債務危機への懸念を背景とした逃避買いが相場を支えている。 スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は6日、前日にユーロ圏15カ国の長期ソ ブリン格付けを「クレジットウオッチ・ネガティブ」に指定したことに続く措置として、 欧州金融安定ファシリティー(EFSF)の「トリプルA」長期格付けを「クレジットウ ォッチ・ネガティブ」に指定した。 ヴンダーリッヒ証券の米国債トレーディング部門責任者、Mike Franzese氏は「欧州発 のニュースは、ドイツとフランスができる限りの対応に動いていることを伝えている。こ のことが米国債の値動きを今のところ抑えている」との見方を示した。 メルケル独首相とサルコジ仏大統領は5日の首脳会議で、ユーロ圏の財政規律強化に向 け、EU条約の改正などを含む改革案で合意した。 米財務省がこの日実施した350億ドルの4週間物短期証券(Tビル)入札には記録的 な需要がみられ、利回りがゼロとなった。 Tボンド先物12月限3USZ1は25/32安の141―01/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は08/32安の130─05/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 42.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 42.00 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 37.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -30.75 (unch)