UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、ＥＵ首脳会議への期待後退し逃避買い膨らむ　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 101*06.00(+0*21.50) =3.0640% 前営業日終盤 100*16.50(‐1*17.50) =3.0984% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*22.50(+0*15.00) =2.0331% 前営業日終盤 99*07.50(‐0*15.00) =2.0856% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.75(+0*01.25) =0.2381% 前営業日終盤 99*31.50(+0*00.25) =0.2579% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。 欧州中央銀行(ECB)理事会と欧州連合(EU)首脳会議を控え、両イベントが期待外 れの結果に終わるのではないかとの懸念から、国債への逃避買いが膨らんだ。 相場は終盤、上値を伸ばした。格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P) が、5日の欧州15カ国の格付け見直しに続き、EUの「トリプルA」格付けおよびユー ロ圏の一部大手銀行グループの格付けを「クレジットウォッチ・ネガティブ」に指定した。 ECBが担保基準の緩和を検討しているとのブルームバーグの報道も相場を支援。ブル ームバーグは、匿名の中銀関係筋の話として、信用ひっ迫の回避に向け、ECBが一段の 資産担保証券(ABS)を担保として認める可能性があるほか、担保に占める無担保銀行 債の割合の上限を現行の10%から引き上げることも検討していると報じた。 指標10年債US10YT=RRは20/32高、利回りが2.02%。前日終盤は2.09 %だった。 30年債US30YT=RRは30/32高。利回りは3.06%で、前日の3.10%から 低下した。 ECBは8日の理事会で政策金利を少なくとも25ベーシスポイント(bp)引き下げ 1%にすると予想されている。ただ、市場関係者の多くは、ECBが量的緩和に踏み込む 用意があることを示唆する手がかりを求めている。 ソシエテ・ジェネラルの米国債トレーダー、アンソニー・クローニン氏は「(ECB理 事会への)楽観的な見方は幾分後退したと思う」と指摘。「投資家はまず、利下げを確認 するとみられる。その次に、ECBにどの程度動く用意があるかを読み取ろうとするだろ う」と話した。 EUサミットで信頼できる債務危機解決策を打ち出せるかについて、欧州当局者への圧 力は高まっている。解決策をめぐる投資家の疑問は尽きず、みずほ証券(ニューヨーク) の政府債トレーディング部門責任者、ジェームス・コンビアス氏は「(EU)条約(の改 正)がどのように批准されるのか、ドイツは他国の予算管理に関与するのかといった多く の疑問がある」と指摘。救済基金の拡大規模や資金調達方法についても、市場は詳細な情 報を求めているという。 バロワン仏経済・財政・産業相が、メルケル独首相とサルコジ仏大統領は「強力な」合 意が得られるまでサミット会場を後にしないと明言する一方、ドイツ高官がそのような合 意を得られることに懐疑的な見方を示すなど、サミットの結果をめぐり欧州当局者の間で 異なる見解がみられることも、投資家の期待感を削ぐ要因となっている。 主要イベントを控えて様子見ムードが広がるなか、今週の米国債市場は薄商いとなって いる。この日も出来高は相対的に低く、相場の動きが誇張される結果となった。ただ、ト レーダーは、過去2日間に比べると幾分活気が戻ったと指摘した。 Tボンド先物12月限3USZ1は1―03/32高の142―04/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は19.50/32高の130─24.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 42.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 41.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 37.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -31.75 (-0.50)