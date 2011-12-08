〔表〕ＥＣＢ経済見通し（インフレ・ＧＤＰ）

［フランクフルト ８日 ロイター］ ８日発表された欧州中央銀行（ＥＣＢ）スタッ フによる経済見通しは以下の通り。 （カッコ内は２０１０年９月時点での見通し。単位は年平均％） 2010年 2011年 2012年 ＥＵ基準ＣＰＩ(HICP) 2.6-2.8 (2.5-2.7) 1.5-2.5 (1.2-2.2) 0.8-2.2 実質ＧＤＰ 1.5-1.7 (1.4-1.8) -0.4- +1.0 (0.4-2.2) 0.3-2.3 民間消費 0.3-0.5 (0.3-0.7) -0.4- +0.6 (0.0-1.6) 0.0-1.8 政府消費 -0.3-+0.5 (-0.2-+0.8) -0.5-+0.7 (-0.7-+0.5) -0.3 - +1.3 総固定資本形成 1.6-2.4 (2.2-3.6) -1.6-+1.8 (0.8-5.4) -0.5- +4.3 輸出(モノ･サービス) 5.4-7.2 (5.6-8.4) 0.3-6.1 (2.3-9.7) 2.1-8.9 輸入(モノ･サービス) 4.0-5.4 (4.7-7.3) -0.5-+5.1 (2.0-9.2) 1.7-8.1 ＜予測の前提＞（１１月１７日までの市場価格動向に基づく） ＊ＥＵＲＩＢＯＲ３カ月物金利<0#FEI:>平均は、２０１１年が１．４％、１２年が １．２％、１３年が１．４％。前回は１１年が１．３％、１２年が１．０％。 ＊１０年物ユーロ圏政府債EU10YT=RR名目利回りは、１１年が４．４％、１２年が ５．３％、１３年が５．６％。前回は１１年・１２年ともに４．２％。 ＊為替レートは、ユーロ／ドルEUR=が、１１年が１．４０ドル、１２年・１３年が １．３６ドル。前回は１１年が１．４２ドル、１２年が１．４３ドル。 ユーロの実効為替レートEUREER=ECBFは、１１年が変わらず、１２年が０．９％下落。 前回は１１年が０．２％上昇。１２年は０．２％下落。 ＊原油平均価格CLc1は、１１年が１バレル１１１．５ドル、１２年が１０９．４ドル、 １３年が１０４．０ドル。前回は１１年が１１０．１ドル、１２年が１０６．５ドル。 ＊非エネルギー商品価格の平均年間変化率（米ドル建て）は、１１年が１７．８％上昇、 １２年が７．３％下落、１３年が４．３％上昇。前回は１１年が１９．６％上昇、１２年 が０．８％下落。