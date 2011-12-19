米国株式市場＝下落、銀行株の下げ目立つ

（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 11766.26（‐100.13） 前営業日終値 11866.39（‐2.42） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2523.14（‐32.19） 前営業日終値 2555.33（＋14.32） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1205.35（‐14.31） 前営業日終値 1219.66（＋3.91） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １９日 ロイター］ １９日の米国株式市場は下落。銀行株が下げを 主導した。バンク・オブ・アメリカ（バンカメ）( BAC.N )の株価が約３年ぶりに５ドルを 割り込んだことで、引けにかけて下げ足を速めた。 ダウ工業株３０種.DJIは１００．１３ドル（０．８４％）安の１万１７６６．２６ド ル。 ナスダック総合指数.IXICは３２．１９ポイント（１．２６％）安の２５２３．１４。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは１４．３１ポイント（１．１７％）安の１２０５．３５。