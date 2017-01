米金融・債券市場＝下落、ＥＣＢ3年物オペへの期待や堅調な経済指標が重し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2107GMT) 104*02.00(‐2*24.00) =2.9203% 前営業日終盤 106*26.00(+1*09.00) =2.7876% 10年債US10YT=RR (2107GMT) 100*22.50(‐1*00.50) =1.9216% 前営業日終盤 101*23.00(+0*12.00) =1.8096% 2年債US2YT=RR (2107GMT) 99*23.50(‐0*09.25) =0.2588% 前営業日終盤 100*00.75(‐0*00.75) =0.2379% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。欧州中央銀行(ECB)が21日実施する初の3年物流動性オペで、ユーロ圏の銀行 が多額の借り入れを行うとの見方から、リスク資産に対する買い意欲が再び高まった。 ユーロ圏の銀行がECBから低金利で多額の資金を確保すれば、銀行のバランスシート に対する圧力が軽減されるとともに、欧州国債への売りを食い止められるとの期待感が背 景にある。 またドイツの12月IFO業況指数が2カ月連続で上昇したことや、この日実施された スペイン国債入札が堅調な結果となったことも、安全資産としての米国債の投資妙味を薄 れさせた。 さらに11月の米住宅着工件数が市場予想を上回ったことも、市場のリスク選好を高め る要因となった。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは1ポイント安。利回りは前日の1.81% から1.93%に上昇した。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 47.50 (-3.00) U.S. 3-year dollar swap spread 46.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 41.75 (-1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 17.00 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -27.00 (-1.25)