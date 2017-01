UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、ＥＣＢ3年物オペへの期待や堅調な経済指標が重し

*表の最終レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 103*31.00(‐2*27.00) =2.9249% 前営業日終盤 106*26.00(+1*09.00) =2.7876% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*21.00(‐1*02.00) =1.9268% 前営業日終盤 101*23.00(+0*12.00) =1.8096% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*23.50(‐0*09.25) =0.2588% 前営業日終盤 100*00.75(‐0*00.75) =0.2379% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。欧州中央銀行(ECB)が21日実施する初の3年物流動性オペで、ユーロ圏の銀行 が多額の借り入れを行うとの見方から、リスク資産に対する買い意欲が再び高まった。 ユーロ圏の銀行がECBから低金利で多額の資金を確保すれば、銀行のバランスシート に対する圧力が軽減されるとともに、欧州国債への売りを食い止められるとの期待感が背 景にある。 ただECBの3年物オペをめぐっては、供給額が大きく膨らめば、銀行の資金調達環境 が改善するとの期待がある一方で、資金繰りに苦しんでいる銀行が予想よりも多いとして かえって懸念が再燃する可能性もあり、オペの結果に対する市場の反応には不透明感も漂 う。 ドイツの12月IFO業況指数が2カ月連続で上昇したことや、この日実施された スペイン国債入札が堅調な結果となったことも、安全資産としての米国債の投資妙味を薄 れさせた。 さらに11月の米住宅着工件数が市場予想を上回ったことも、市場のリスク選好を高め る要因となった。 ノバスコシア銀行の米国債取引部門責任者、チャールズ・コミスキー氏は「これで来年 上期に(米経済が)リセッション(景気後退)に再び突入することはないとの見方が高ま った」と述べた。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは1ポイント安。利回りは前日の1.81% から1.93%に上昇した。 30年債US30YT=RRは3ポイント安。利回りは前日の2.79%から2.94%に上 昇した。 同日実施された米財務省短期証券(Tビル)4週間物入札では、質への逃避を背景に、 応札倍率が9.07倍と過去最高を更新した。これまでの最高は7.66倍、前週は 7.47倍だった。最高落札金利も0%となった。 米経済指標の改善にもかかわらず、米国債はこのところ、欧州債務危機をめぐる懸念に 支援されている。 また350億ドルの5年債入札も底堅い結果となった。最高落札利回りは0.880% で、間接入札者が全体のおよそ半分を占めた。 21日には290億ドルの7年債入札が実施される。 Tボンド先物12月限3USZ1は1─20/32安の144―22/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は17/32安の131─19/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 47.50 (-3.00) U.S. 3-year dollar swap spread 46.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 41.75 (-1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 17.00 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -27.00 (-1.25)