米金融・債券市場＝下落、年末控えた持ち高調整やさえない7年債入札で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2112GMT) 102*10.00(‐1*21.00) =3.0071% 前営業日終盤 103*31.00(‐2*27.00) =2.9249% 10年債US10YT=RR (2112GMT) 100*07.50(‐0*13.50) =1.9737% 前営業日終盤 100*21.00(‐1*02.00) =1.9268% 2年債US2YT=RR (2112GMT) 99*22.50(‐0*01.00) =0.2746% 前営業日終盤 99*23.50(‐0*09.25) =0.2588% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では、年末を控えた 持ち高調整を背景に国債価格が下落した。また米連邦準備理事会(FRB)が実施してい る「ツイストオペ」から利益を得ようと、イールドカーブのフラット化を狙った取引を行 っていた投資家による巻き戻しが加速し、長期債はアンダーパフォームした。 欧州中央銀行(ECB)が同日実施した初の3年物流動性オペで、供給額が市場予想を 大きく上回ったことも、ユーロ圏の銀行の資金調達をめぐる懸念を一部和らげ、安全資産 としての米国債の魅力低下につながった。 相場は、さえない7年債入札の結果を受けて、下げ足を速めた。 午後終盤の取引で7年債US7YT=RRは7/32安。入札後、利回りは1.39%から 1.42%に上昇した。 指標10年債は14/32安。利回りは1.965%から1.97%に上昇した。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 46.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 45.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 38.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -29.00 (-1.50)