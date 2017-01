米金融・債券市場＝長期債が上昇、年内最後のツイストオペが支援　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 102*24.50(+0*12.50) =2.9844% 前営業日終盤 102*12.00(‐1*19.00) =3.0040% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*13.50(+0*05.00) =1.9528% 前営業日終盤 100*08.50(‐0*12.50) =1.9702% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*22.25(‐0*00.25) =0.2785% 前営業日終盤 99*22.50(‐0*01.00) =0.2746% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場は、薄商いの中、長 期債が上昇した。米連邦準備理事会(FRB)が今年最後となる「ツイストオペ」を実施 したことが支援した。 ただ市場には祝日ムードが広がっており、この日の相場動向を深読みする動きはない。 FRBはこの日、国債買い切りオペで46億2000万ドルの10年債を買い入れた。 朝方発表された新規失業保険週間申請件数は2008年4月以来の低水準に減少し、 12月のミシガン消費者信頼感指数も6月以来の高水準に上昇するなど、堅調な経済指標が 続いたが、債券市場の反応は限定的だった。 前日の7年債で年内の国債入札が終了したことから、商いは細っており、市場参加者が 戻ってくる年明けまで薄商いが続くと見込まれている。 午後の取引で、指標10年債US10YT=RRは2/32高。利回りは前日終盤の1.97 %から1.96%に低下した。 30年債US30YT=RRは9/32高。 2年・30年債の利回り格差は、前日の273ベーシスポイント(bp)から271 bpに縮小した。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 48.75 (+2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 46.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 39.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -28.75 (+0.25)