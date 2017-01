米金融・債券市場＝下落、年末控えたポジション調整で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1905GMT) 101*13.50(‐1*11.00) =3.0520% 前営業日終盤 102*24.50(+0*12.50) =2.9844% 10年債US10YT=RR (1905GMT) 99*26.00(‐0*19.50) =2.0209% 前営業日終盤 100*13.50(+0*05.00) =1.9528% 2年債US2YT=RR (1905GMT) 99*21.50(‐0*00.75) =0.2903% 前営業日終盤 99*22.25(‐0*00.25) =0.2785% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では、年末を控えた ポジション調整を背景に、国債価格が下落した。この日はクリスマス休暇を控えた短縮取 引となっており、薄商いで相場の変動が大きくなった。 相場は、朝方発表された11月の個人消費支出データが予想を下回ったことを受け、値 を戻す場面もあった。だがその後発表された11月の新築1戸建て住宅販売が7カ月ぶり の高水準に改善したことを受け、下げ幅を広げた。 ただ市場関係者は、売りのほとんどは、保有債券の残存期間を短縮したり全体のポジシ ョンを調整したりする動きによるものと指摘している。 ソシエテ・ジェネラルの米国債トレーダー、アンソニー・クロニン氏は「(売りは)ポ ジション調整によるものがほとんどだ。過去2週間には想定よりも期間長めの国債入札が 続いていたため、持ち高を軽くする必要があった」と述べた。 米財務省はここ1週間半で、総額1770億ドルの国債入札を実施した。この中には今 週の5年・7年債のほか、3年・10年・30年債入札も含まれる。 指標10年債US10YT=RRは19.50/32安。利回りは前日の1.95%から 2.02%に上昇した。 30年債US30YT=RRは1─11/32安。利回りは2.98%から3.05%に上昇 した。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 49.00 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 46.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 38.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -29.25 (-0.50)