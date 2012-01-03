11月の米建設支出、前月比＋1.2％＝商務省

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［３日 ロイター］ 米商務省が発表した建設支出は以下のとおり。 （季節調整後、年率、％） 11月 10月 前年11月比 総建設支出 1.2 -0.2 0.5 民間部門 1.0 0.7 4.0 居住 2.0 2.3 3.4 宿泊施設 0.7 -5.7 -20.5 オフィス -1.3 1.5 2.3 商業 -0.8 -1.3 12.0 輸送 2.0 -0.4 9.2 製造 -1.4 -5.3 12.6 公共部門 1.7 -1.8 -5.3 教育 0.5 -1.6 2.8 高速道・道路 1.9 0.4 -2.2 前回発表 10月 9月 総建設支出 0.8 0.2 民間部門 2.3 0.2 公共部門 -1.8 0.3 エコノミスト予想（ロイター調査） +0.5％
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