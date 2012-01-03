〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.015％・0.055％

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［ワシントン ３日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.015％ 平均落札金利 0.010％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.015％ 落札価格 99.996208 最高利回り落札比率 86.57％ カバー（応札倍率） 4.93倍 （単位：ドル） 落札総額 29,001,094,000 応札総額 142,891,133,500 競争入札 27,375,636,500 非競争入札 760,557,500 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年1月5日 償還日 2012年4月5日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.055％ 平均落札金利 0.050％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.056％ 落札価格 99.972194 最高利回り落札比率 93.80％ カバー（応札倍率） 5.23倍 （単位：ドル） 落札総額 27,000,321,400 応札総額 141,094,001,400 競争入札 25,426,020,000 非競争入札 574,301,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年1月5日 償還日 2012年7月5日
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