UPDATE2: 米金融・債券市場＝反落、堅調な米経済指標で投資妙味薄れる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 102*22.50(‐1*30.50) =2.9874% 前営業日終盤 104*21.00(+0*06.00) =2.8910% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*12.50(‐0*23.00) =1.9561% 前営業日終盤 101*03.50(+0*06.50) =1.8762% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*23.50(‐0*00.75) =0.2590% 前営業日終盤 99*24.25(+0*01.50) =0.2470% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 3日 ロイター] 3日の米金融・債券市場は国債価格が反落。この 日発表された米経済指標が経済にある程度の強さがあることを示す内容となり、株式やユ ーロなどリスク資産が上昇する一方、安全資産とされる米国債の投資妙味が薄れた。 トレーダーが、休暇前に積み上げていた米国債のポジションの一部を放出したことも、 相場への下向き圧力を強めたと、ストラテジストは指摘した。 この日発表された米経済指標では、12月の米供給管理協会(ISM)製造業部門指数 が6月以来半年ぶりの高水準となったほか、11月の米建設支出も約1年半ぶり高水準と なった。 米国以外の経済指標も堅調な内容となった。12月の中国非製造業購買担当者景気指数 (PMI)が前月から大幅に上昇。12月の独失業率は統一後の最低水準に低下した。 今年の初取引となったこの日、米株価の主要3指数.SPX.IXIC.DJIが揃って約 1.5%高で引けた。他のリスク資産の相場も上昇した。 このようななかで、指標米10年債US10YT=RRは25/32安、利回りは1.96% に上昇した。2011年の取引最終日の利回りは1.87%だった。 30年債US30YT=RRは1―29/32安。利回りは2.98%と、前営業日終盤時点 は2.88%だった。 この日発表された12月13日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録も、国債相場 を一段と押し下げた。議事録では、連邦準備理事会(FRB)が1月のFOMC会合から、 フェデラルファンド(FF)金利動向に関する政策当局者の見通しを公表することが明ら かになった。 議事録によると、FRBは、1月24―25日のFOMC後に発表する経済見通しで、 FF金利の見通しを公表する。当局者の利上げ予想時期およびFRBのバランスシートの 規模に関する見通しも併せて公表される。 プルーデンシャル・フィクスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティ ップ氏は「FRBメンバーの個々のFF金利見通しが公表される時には、ハト派の中心的 メンバーの中から、予想期間のFF金利をゼロ近辺とする見方が示される可能性がある」 と話した。 三菱東京UFJ銀行の首席フィナンシャルエコノミスト兼マネージングディレクター、 クリス・ラプキー氏は、低金利で経済が支援されるとみられることは株価の支援材料にな ると指摘。株価が上昇する状況は、債券市場には不利になると話した。 Tボンド先物3月限3USH2は1―23/32安の143―03/32。 Tノート先物3月限3TYH2は18.50/32安の130―17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 48.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 45.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 40.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (-0.25)