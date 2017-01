米金融・債券市場＝下落、米経済めぐる楽観的な見方で逃避買い鈍る

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2133GMT) 101*23.00(‐0*31.50) =3.0369% 前営業日終盤 102*22.50(‐1*30.50) =2.9874% 10年債US10YT=RR (2133GMT) 100*03.50(‐0*09.00) =1.9876% 前営業日終盤 100*12.50(‐0*23.00) =1.9561% 2年債US2YT=RR (2133GMT) 99*23.50( 0*00.00) =0.2592% 前営業日終盤 99*23.50(‐0*00.75) =0.2590% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場は国債価格が下落。この 日発表された経済指標が、米経済回復に弾みがついているとの楽観的な見方を裏付ける内 容となり、安全資産とされる米国債への投資意欲が鈍った。 下落して始まった株価が持ち直しほぼ横ばいで引けたことや社債の発行も、米国債を圧 迫した。 この日発表された11月の米製造業新規受注は3カ月ぶりにプラスに転じ、7月以来の 大幅な伸びとなった。 指標10年債US10YT=RRは10/32安、利回りは1.99%。前日終盤は1.95% だった。 30年債US30YT=RRは1―3/32安。利回りは3.04%。前日は2.98%だっ た。 Tボンド先物3月限3USH2は22/32安の142―13/32。 Tノート先物3月限3TYH2は05/32安の130―12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 46.25 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 43.50 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 37.75 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -29.75 (-1.00)