UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、米経済めぐる楽観的な見方で逃避買い鈍る

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 101*26.00(‐0*28.50) =3.0322% 前営業日終盤 102*22.50(‐1*30.50) =2.9874% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*04.50(‐0*08.00) =1.9841% 前営業日終盤 100*12.50(‐0*23.00) =1.9561% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*23.25(‐0*00.25) =0.2631% 前営業日終盤 99*23.50(‐0*00.75) =0.2590% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場は国債価格が下落。この 日発表された経済指標が、米経済回復に弾みがついているとの楽観的な見方を裏付ける内 容となり、安全資産とされる米国債への投資意欲が鈍った。 下落して始まった株価が持ち直しほぼ横ばいで引けたことや社債の発行も、米国債を圧 迫した。 この日発表された11月の米製造業新規受注は3カ月ぶりにプラスに転じ、7月以来の 大幅な伸びとなった。 指標10年債US10YT=RRは09/32安、利回りは1.99%。前日終盤は1.95 %だった。 30年債US30YT=RRは31/32安。利回りは3.04%。前日は2.98%だった。 欧州債務危機をめぐる根強い懸念が売りを抑え、指標債利回りは2%に近い水準で推移 した。 ナショナル・ペン・インベスターズ・トラストのジェームス・バーンズ氏は「米経済は 一時思われていたほど悪くはない。正しい方向に進んでいる」と述べた。 この日株価の主要3指数は、ほぼ横ばいで引けた。 この日実施された独連邦債10年物入札は、大規模な国債の償還や利払いを背景に、札 割れに終わった昨年11月の10年物入札に比べ、需要が改善した。応札倍率は1.3倍 と、前回の1.1倍を上回った。ただ、2011年通年の平均である1.54倍は下回っ ている。 野村証券インターナショナル(ニューヨーク)の米金利戦略部門を統括するジョージ・ ゴンカルベス氏は「年末にかけての利回り低下は、薄商いだったことや不安感から取引が 行われていたことが主な要因であり、続かない可能性がある」と指摘。「第1・四半期は、 ニュースの見出しがこれまでもたらしてきたリスクが反転して相場を主導する可能性が あり、そうなれば利回りは押し上げられ、10年債利回りはわれわれがまず目標とする 2.4%まで上昇する可能性がある」と話した。 確かに、米国債の利回りが上昇すると予想する投資家は増えているようだ。 4日付のJPモルガン証券の週間調査によると、3日時点で米国債をショートにしてい ると回答した投資家の割合は、前週の15%から23%に拡大した。 投資家は、資金を米国債から社債や高リターン商品に移している。 前出のナショナル・ペン・インべスターズのバーンズ氏は、特に高格付けのスプレッド 商品が狙い目かもしれないと指摘し、一段と高いリターンを得られる可能性があるとの見 方を示した。 IFRによると、今後数日間で約170億ドルの高格付け社債が売り出される見通しと なっている。 Tボンド先物3月限3USH2は22/32安の142―13/32。 Tノート先物3月限3TYH2は05/32安の130―12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 46.25 (-1.75 U.S. 3-year dollar swap spread 44.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 37.75 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -29.75 (-1.00)