米金融・債券市場＝長期債が下落、米雇用統計控え持ち高縮小の動き　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2125GMT) 101*10.00(‐0*16.00) =3.0575% 前営業日終盤 101*26.00(‐0*28.50) =3.0322% 10年債US10YT=RR (2125GMT) 100*02.50(‐0*02.00) =1.9911% 前営業日終盤 100*04.50(‐0*08.00) =1.9841% 2年債US2YT=RR (2125GMT) 99*23.25( 0*00.00) =0.2633% 前営業日終盤 99*23.25(‐0*00.25) =0.2631% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では米長期債が下落。最 近米経済回復の底固さを示す指標が続くなか、6日の米雇用統計発表を前に12月の雇用 統計も予想を上回るとの見方から、国債の持ち高を縮小する動きがみられた。 長期債は不安定な値動きとなった。短期債は欧州債務危機をめぐる懸念に下値を支えら れ、レンジ取引となった。 12月の米ADP民間雇用者数が32.5万人増と、予想を上回ったことを受けて、 10年債はこの日の安値をつけた。 10年債はその後、株価が軟調に推移するなか値を戻し、12月の米ISM非製造業総 合指数が予想を若干下回ったことを受けて、一時的に上昇に転じた。 直近で10年債は02/32安、利回りが1.99%。前日は1.98%だった。 30年債US30YT=RRは15/32安、利回りは3.06%。 2年債US2YT=RRは横ばい。利回りは0.26%。 この日、米株式市場の主要3指数はダウが小幅安で終了したものの、S&P総合500種 とナスダックは上昇した。 Tボンド先物3月限3USH2は04/32安の142―09/32。 Tノート先物3月限3TYH2は3.50/32高の130―16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 45.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 42.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 36.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -31.00 (-1.25)