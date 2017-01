UPDATE2: 米金融・債券市場＝長期債が下落、米雇用統計控え持ち高縮小の動き　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 101*06.00(‐0*20.00) =3.0639% 前営業日終盤 101*26.00(‐0*28.50) =3.0322% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*01.00(‐0*03.50) =1.9964% 前営業日終盤 100*04.50(‐0*08.00) =1.9841% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*23.25( 0*00.00) =0.2633% 前営業日終盤 99*23.25(‐0*00.25) =0.2631% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では米長期債が下落。最 近米経済回復の底固さを示す指標が続くなか、6日の米雇用統計発表を前に12月の雇用 統計も予想を上回るとの見方から、国債の持ち高を縮小する動きがみられた。 長期債は不安定な値動きとなった。短期債は欧州債務危機をめぐる懸念に下値を支えら れ、レンジ取引となった。 12月の米ADP民間雇用者数が32.5万人増と、予想を上回ったことを受けて、 10年債はこの日の安値をつけた。 アナリストの間では、季節要因によって押し上げられているとの見方から、ADP民間 雇用者数の数字はさほど重要視しないとの声が聞かれた。 10年債はその後、株価が軟調に推移するなか値を戻し、12月の米ISM非製造業総 合指数が予想を若干下回ったことを受けて、一時的に上昇に転じた。 10年債は01/32安、利回りが1.99%。前日は1.98%だった。この日利回 りは1.94―2.02%の間で推移した。 30年債US30YT=RRは14/32安、利回りは3.05%。 2年債US2YT=RRは横ばい。利回りは0.26%。 この日、米株式市場の主要3指数はダウが小幅安で終了したものの、S&P総合500 種とナスダックは上昇した。 トレードウェーブによると、米国債の出来高は30日平均の94%で、アセットマネー ジャーが動きの半分を占めた。 投資家は、ユーロ圏債務危機に対する長引く懸念から、リスクオン取引に完全には乗り 出せないでいる。 この日、フランスが実施した長期債の入札は、同国のトリプルA格付けが引き下げられ る可能性があるとの警戒感を背景に利回りが前回入札時から若干上昇したものの、全般的 な需要はしっかりとなり、仏国債は現在、債務危機の悪化に対応できているとの安心感が 広がった。 一方、スペインに対しては懸念が強まっている。同国のデギンドス経済相が、2011 年の赤字が対国内総生産(GDP)比で8%を超えた可能性があると発言したことや、国 内銀行について、不動産資産への引当金を積み増す必要があるとの見解を示したことが要 因となっている。 オーストリア国債も、中銀法をめぐって欧州連合(EU)・国際通貨基金(IMF)と の摩擦が広がるハンガリーへのエクスポージャーが懸念され、利回りが上昇している。 欧州の財政問題への抜本的な解決策が依然として打ち出されていないことから、米国債 や独連邦債といった安全資産への需要は今後も膨らむ公算が大きく、来週米財務省が実施 する一連の国債入札にとっては好ましい環境といえる。 DAデービッドソンの債券部門責任者、ジム・ライス氏は「欧州問題は、当面続くだろ う。この問題で(米国債の)利回りは過去半年抑えられてきた」と述べた。 アナリストは、当面の間、指標債利回りは60年ぶり低水準付近にとどまり、1.75 ―2.25%の間で推移すると予想している。 米財務省はこの日、来週10─12日に総額660億ドルの3年・10年・30年債入 札を実施すると発表した。内訳は、10日の新発3年債が320億ドル、11日の10年 債(リオープン=銘柄統合)が210億ドル、12日の30年債(リオープン)が130 億ドルとなっている。 今年の初入札への需要は、6日発表される12月の米雇用統計の結果に一部左右される とみられる。 ロイター調査によると、12月の非農業部門雇用者数のアナリスト予想の中央値は15 万人増となっている。11月は12万人増だった。 12月の失業率予想は8.7%。11月は8.6%だった。 Tボンド先物3月限3USH2は04/32安の142―09/32。 Tノート先物3月限3TYH2は3.50/32高の130―16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 45.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 42.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 37.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -31.00 (-1.25)