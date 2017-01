再送：米金融・債券市場＝上昇、ＦＲＢ当局者発言や不安定な株式相場で　　

*再送:英文参照番号を修正して再送します。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 102*04.50(+0*30.50) =3.0156% 前営業日終盤 101*06.00(‐0*20.00) =3.0639% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*12.00(+0*11.00) =1.9578% 前営業日終盤 100*01.00(‐0*03.50) =1.9964% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*23.50(+0*00.25) =0.2599% 前営業日終盤 99*23.25( 0*00.00) =0.2633% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。連 邦準備理事会(FRB)当局者が景気回復の促進に向け、住宅市場に一段の刺激策が必要 との見解を示したことや株価が不安定な値動きとなったことから、国債への逃避買いが膨 らんだ。 この日発表された米雇用統計から労働市場の一段の改善が示されたものの、雇用統計の 影響は欧州債務危機への長引く懸念に弱められ、国債需要が再び強まった。 12月の雇用統計は、失業率が8.5%と、前月から改善し2009年2月以来、約3 年ぶりの低水準となった。 また、非農業部門雇用者数が20万人増と、ここ3カ月で最 も大きな伸びを記録し市場予想の15万人増を上回った。 この日は、ダドリー・ニューヨーク連銀総裁のほか、デュークFRB理事、ローゼング レン・ボストン地区連銀総裁がそれぞれ行った講演のなかで、住宅市場のぜい弱さが米景 気回復の腰を折る恐れがあると警告。景気回復を加速させるため、住宅市場に対する一段 の刺激策が必要との考えを示した。 アナリストによると、FRBがモーゲージ担保証券(MBS)の買い入れ拡大など、住 宅市場支援に向けた追加の量的緩和策を打ち出す可能性が示唆されたことで、FRBが現 在確約している2013年半ばまでの金利据え置きが1年延長され、少なくとも2014 年半ばまで政策金利はゼロ近辺にとどまるとの観測が強まった。 これを背景に、短期金利先物の2014年の各限月のうち、一部は限月高値に上昇した。 一方で、高利回りのモーゲージ債は、FRBの追加刺激策で借り換えが促進されると価 値が押し下げられるとの懸念から、軟調になった。 指標10年債US10YT=RRは10/32高の100―11/32、利回りは4ベーシス ポイント(bp)低下し1.96%。一時2.05%まで上昇した。 30年債US30Y=RRは一時下落していたものの上げに転じ、前日比約1ポイント高の1 02―4/32となった。利回りは5bp低下し3.02%。利回りは週間ベースでは1 2bp上昇する見通し。 米国債が独連邦債をアウトパフォーム。両国債の利回り格差は前日の12bpから11 bpに縮小した。 この日、米株価の主要3指数は、ダウとS&P総合500種が小幅安、ナスダックが小 幅高で引けた。 12月の米雇用統計が市場予想以上に強い内容となったことを念頭に置きながら、投資 家は来週、欧州と米国の一連の入札に臨むことになる。 来週は、米財務省が総額660億ドルの3年・10年・30年債入札を行うほか、スペ インやイタリアが入札を予定している。 債務危機への抜本的な解決策がみられないなか、スペイン、イタリア国債入札への需要 は不安視されるものの、米国債の入札については、不透明な投資環境下で堅調な需要があ ると見込まれている。 コンタンゴ・キャピタル・アドバイザーズのジョージ・フィーガー最高経営責任者(C EO)は、大きなリスクは米国外のものと指摘。欧州が立ち往生しているほか、中国経済 も失速しておりリスク要因と指摘した。 Tボンド先物3月限3USH2は24/32高の143―01/32。 Tノート先物3月限3TYH2は08/32高の130―24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 41.75 (-3.75) U.S. 3-year dollar swap spread 40.25 (-2.50) U.S. 5-year dollar swap spread 35.50 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (+0.25)